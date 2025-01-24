Каррагер: с финансовой стороны для «Челси» будет катастрофой пропустить ещё один сезон ЛЧ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о финансах лондонского «Челси».

«С финансовой и спортивной точки зрения для «Челси» провести ещё один сезон во втором или третьем эшелоне Европы будет такой же катастрофой, как и для «Сити» потерять своё место.

Видя, как «Челси» стремится заполучить центрального полузащитника Дугласа Луиса из «Ювентуса» и Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», возникает вопрос: «Когда закончатся большие деньги на трансферы и начнётся отдача от огромных инвестиций?»

Спустя три года после продажи клуба Романом Абрамовичем и потратив более € 1 млрд на новых игроков, для «Челси» было бы беспрецедентно дорогим недостижением снова пропустить Лигу чемпионов», — приводит слова Каррагера The Telegraph.