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Капитан «Балтики» объяснил, почему молодые россияне переходят в «Зенит»

Капитан «Балтики» объяснил, почему молодые россияне переходят в «Зенит»
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Полузащитник «Балтики» Александр Осипов объяснил мотивацию молодых футболистов переходить в «Зенит», который делает ставку на легионеров. Он считает, что некоторые молодые игроки переходят в петербургский клуб из соображений заработка. Другие же таким образом бросают вызов самому себе, ведь есть вероятность, что в «Зенит» пригласят только один раз в жизни.

— Понимаете, для чего в «Зенит» переходят молодые российские игроки?
— Возможно, кто-то видит для себя это способом заработка, возможностью обеспечить себя на долгие-долгие годы. Кто-то, возможно, видит вызов самому себе. Может, «Зенит» тебя больше не позовёт, а воспользоваться таким шансом хочется хотя бы попробовать, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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