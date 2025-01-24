Капитан «Балтики» объяснил, почему молодые россияне переходят в «Зенит»

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов объяснил мотивацию молодых футболистов переходить в «Зенит», который делает ставку на легионеров. Он считает, что некоторые молодые игроки переходят в петербургский клуб из соображений заработка. Другие же таким образом бросают вызов самому себе, ведь есть вероятность, что в «Зенит» пригласят только один раз в жизни.

— Понимаете, для чего в «Зенит» переходят молодые российские игроки?

— Возможно, кто-то видит для себя это способом заработка, возможностью обеспечить себя на долгие-долгие годы. Кто-то, возможно, видит вызов самому себе. Может, «Зенит» тебя больше не позовёт, а воспользоваться таким шансом хочется хотя бы попробовать, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.