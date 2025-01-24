В России официально покажут 20 турниров ФИФА до 2029 года

В России официально будут транслировать 20 турниров под эгидой ФИФА в период с 2025 до 2029 года. «Матч ТВ» приобрёл эксклюзивные права на показ соревнований, сообщает официальный сайт телеканала.

«Помимо чемпионата мира по футболу FIFA — 2026, который пройдёт c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде, каналы семейства «Матч!» покажут ещё 20 турниров, среди которых чемпионат мира по пляжному футболу — 2025, чемпионат мира по футболу среди женщин — 2027, чемпионат мира по мини-футболу — 2028 и два чемпионата мира по мини-футболу среди женщин — 2025 и 2029 годов», — написала пресс-служба телеканала.