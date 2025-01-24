«Милан» хочет приобрести Сантьяго Хименеса, которым интересовался «Спартак» — Романо

Итальянский «Милан» подготовил официальное предложение «Фейеноорду» по мексиканскому нападающему Сантьяго Хименесу, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Фейеноорда» хочет сохранить своих звёзд в январское трансферное окно. Огромное предложение или никаких шансов — «Милан» хочет попробовать осуществить трансфер, после того как такую возможность поддержал сам игрок.

Летом 2024 года в СМИ ходили слухи об интересе к Хименесу со стороны московского «Спартака».

Напомним, Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл за роттердамцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 37 млн.