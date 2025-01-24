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«Никогда не верил, что сработаюсь с такой звездой». Тренер «Акрона» Тедеев — о Дзюбе

«Никогда не верил, что сработаюсь с такой звездой». Тренер «Акрона» Тедеев — о Дзюбе
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев лестно отозвался о нападающем команды Артёме Дзюбе. 36-летний форвард провёл 10 матчей за «Акрон» в РПЛ, забил три гола и сделал три результативные передачи.

— Скажите, по каким, может быть, программам, может быть, интервью вы изучали психологию своей главной звезды Артёма Дзюбы?
— Ни по каким. Я, знаете, вот честно скажу вам, какое у меня вообще отношение было к Артёму изначально. Я, конечно, никогда в жизни не верил, что у меня получится работать с такого уровня звездой. То есть это мега-звезда, это человек, который для России, ну, определённая личность. Естественно, когда я искал нападающих, и в основном это были мысли об иностранных футболистах, то всё то, что давала мне селекция, всё то, что мы могли купить, условно говоря, по нашим возможностям.

И когда вот возник этот момент, мне позвонил спортивный директор. Ну, абсолютная правда. Он мне задал вопрос, как ты смотришь на это? Я ему говорю, только положительно, давай его сюда. Для него это тоже было неким удивлением, видимо, спортивным, что я резко и конкретно, и чётко. Я еще не успел ни с кем поговорить. Просто я понимал, что нужно для моей команды. Я это чётко понимал. Нужен человек, у которого есть дух победителя. Нужен человек, который сможет направить футболистов в тяжёлый момент туда, куда надо. В тренировочном процессе, в игровых моментах и так далее, — сказал Тедеев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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