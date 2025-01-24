Дмитрий Тихий: для нового спортивного блока «Пари НН» весной будет час Х

Бывший футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о ситуации в нижегородском клубе после своего ухода из команды.

«Если честно, не особо слежу за трансферной политикой клуба «Пари НН». Я без понятия, кого они подписали. Но увидел одну новость, что подписали Грулёва. Это будет хорошее усиление для команды. Я не знаю Агапова и Кокшарова, хотя Илья уже играл за «Пари НН». Но не знаю, насколько у клуба проблемная зона оборона. Мне кажется, больше нужно усилить атаку.

Весна покажет, насколько эти новички помогут «Пари НН». Сейчас нет смысла что-то голословить. Результаты скажут всё сами за себя. Для нового спортивного блока весной будет час Х. Все увидят, на что способны нынешние руководители и правильно ли они поступили, что меняли футболистов посреди сезона», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.