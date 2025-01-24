Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Тихий: для нового спортивного блока «Пари НН» весной будет час Х

Дмитрий Тихий: для нового спортивного блока «Пари НН» весной будет час Х
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о ситуации в нижегородском клубе после своего ухода из команды.

«Если честно, не особо слежу за трансферной политикой клуба «Пари НН». Я без понятия, кого они подписали. Но увидел одну новость, что подписали Грулёва. Это будет хорошее усиление для команды. Я не знаю Агапова и Кокшарова, хотя Илья уже играл за «Пари НН». Но не знаю, насколько у клуба проблемная зона оборона. Мне кажется, больше нужно усилить атаку.

Весна покажет, насколько эти новички помогут «Пари НН». Сейчас нет смысла что-то голословить. Результаты скажут всё сами за себя. Для нового спортивного блока весной будет час Х. Все увидят, на что способны нынешние руководители и правильно ли они поступили, что меняли футболистов посреди сезона», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экс-игрок «Пари НН» Тихий рассказал, поступали ли ему предложения от клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android