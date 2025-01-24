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Клаудиньо выступил с заявлением после ухода из «Зенита»

Клаудиньо выступил с заявлением после ухода из «Зенита»
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Бразильский полузащитник Клаудиньо выступил с эмоциональным заявлением после своего ухода из «Зенита». Напомним, накануне стало известно, что футболит продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд».

«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня благодаря вам ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что «Зенит» продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне.

Я ухожу, но моё сердце остаётся с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю! Пока!» — приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

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