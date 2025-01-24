Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони переходит в «Бетис» — Романо

Бразильский крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони в ближайшее время вылетит в испанскую Севилью для завершения перехода в «Бетис» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали все условия и проверили документы. Аренда будет рассчитана до июня 2025 года и не будет включать в себя опцию выкупа. Зарплата Антони поделена между клубами.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.