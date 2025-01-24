Артета — о травмах: «Арсеналу» не хватает вариантов в нападении, это очевидно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признал нехватку игроков атаки в клубе и рассказал о работе по усилению состава в зимнее трансферное окно.

«Мы потеряли двух очень важных игроков — Саку и Жезуса. Нам не хватает голов и вариантов в нападении, это очевидно. Если мы сможем найти подходящего игрока, то это то, на что мы активно рассчитываем.

Любой игрок? Нет. Тот, кто сделает нас лучше и повлияет на команду. Нам нужна помощь, потому что нам не хватает игроков. Команда всё ещё справляется, но мы должны делать то, что правильно для клуба. Определился ли «Арсенал» с потенциальными новичками в атаку? Да», — цитирует Артету Sky Sports.

Лондонский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе подопечных Микеля Артеты 44 очка в 22 матчах. Лидирующий «Ливерпуль» опережает «канониров» на шесть очков, имея при этом одну игру в запасе.

Вингер «Арсенала» Букайо Сака выбыл до марта из-за травмы подколенного сухожилия. Нападающий Габриэль Жезус пропустит весь остаток сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Арсенала» к форварду «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко. Также состав лондонского клуба в зимнее трансферное окно может пополнить нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья.