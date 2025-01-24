«Крылья Советов» уступили сербскому «Единству» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором самарские «Крылья Советов» встречались с сербским клубом «Единство». Команды играли в Турции, где в данный момент проводят учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 мск. Сербы одержали волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте игры. Отличился нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. «Единству» удалось отыграться на 63-й минуте. Гол забил Димитрие Ачимович. На 86-й минуте сербы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Данило Миладинович.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей.