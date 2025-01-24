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«Крылья Советов» уступили сербскому «Единству» в товарищеском матче

«Крылья Советов» уступили сербскому «Единству» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором самарские «Крылья Советов» встречались с сербским клубом «Единство». Команды играли в Турции, где в данный момент проводят учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 мск. Сербы одержали волевую победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 12:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 2
Единство Уб
Уб, Сербия
1:0 Шитов – 5'     1:1 Ачимович – 63'     1:2 Миладинович – 86'    

Первый гол в матче был забит уже на пятой минуте игры. Отличился нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. «Единству» удалось отыграться на 63-й минуте. Гол забил Димитрие Ачимович. На 86-й минуте сербы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Данило Миладинович.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей.

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