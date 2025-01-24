В Греции оценили игру Фёдора Чалова в матче со «Славией» в Лиге Европы

Журналист из Греции Костас Петросос высказался об игре 26-летнего российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы со «Славией». В этой игре Чалов записал на свой счёт результативную передачу.

«Он был очень хорош в матче со «Славией». У Чалова был хороший настрой на победу. Второй гол команда забила благодаря его отбору, после чего он отдал голевую передачу», — приводит слова Петрососа Metaratings.

Матч между ПАОКом и «Славией» состоялся накануне, 23 января. Команды играли на стадионе «Тумба» в Греции. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 23:00 мск. Победу в матче со счётом 2:0 одержал ПАОК. Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Славия» осталась с четырьмя очками и идёт на 31-й строчке.