Стали известны условия аренды Зе Турбо из «Пари НН» в АЕЛ

Кипрский АЕЛ сможет выкупить нападающего Зе Турбо у «Пари НН» за € 200 тыс. после окончания аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также кипрский клуб возьмёт на себя 80% зарплаты игрока.

Напомним, о переходе Зе Турбо в АЕЛ «Пари Нижний Новгород» объявил 22 января. В текущем сезоне чемпионата России 28-летний нападающий провёл 14 матчей, в которых отметился двумя голами.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Пари НН» — 12-й.