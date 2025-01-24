Фёдор Чалов прокомментировал победу ПАОКа над «Славией» в матче Лиги Европы

Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с пражской «Славией». Клуб из Греции одержал уверенную победу со счётом 2:0, а форвард стал автором голевой передачи.

«Важная победа, ещё один маленький шаг для достижения большой цели! Приложим все силы, чтобы и дальше радовать болельщиков», — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Ещё один россиянин в составе хозяев, Магомед Оздоев, не смог отметиться результативными действиями.

Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Славия» осталась с четырьмя очками и идёт на 31-й строчке.