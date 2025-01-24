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Фёдор Чалов прокомментировал победу ПАОКа над «Славией» в матче Лиги Европы

Фёдор Чалов прокомментировал победу ПАОКа над «Славией» в матче Лиги Европы
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Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с пражской «Славией». Клуб из Греции одержал уверенную победу со счётом 2:0, а форвард стал автором голевой передачи.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Шваб – 26'     2:0 Константелиас – 56'    

«Важная победа, ещё один маленький шаг для достижения большой цели! Приложим все силы, чтобы и дальше радовать болельщиков», — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Ещё один россиянин в составе хозяев, Магомед Оздоев, не смог отметиться результативными действиями.

Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Славия» осталась с четырьмя очками и идёт на 31-й строчке.

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