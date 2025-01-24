Фёдор Чалов прокомментировал победу ПАОКа над «Славией» в матче Лиги Европы
Поделиться
Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с пражской «Славией». Клуб из Греции одержал уверенную победу со счётом 2:0, а форвард стал автором голевой передачи.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Шваб – 26' 2:0 Константелиас – 56'
«Важная победа, ещё один маленький шаг для достижения большой цели! Приложим все силы, чтобы и дальше радовать болельщиков», — написал Чалов в своём телеграм-канале.
Ещё один россиянин в составе хозяев, Магомед Оздоев, не смог отметиться результативными действиями.
Команда из Греции набрала 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Славия» осталась с четырьмя очками и идёт на 31-й строчке.
Комментарии
- 24 января 2025
-
16:14
-
16:13
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
16:01
-
15:50
-
15:50
-
15:38
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:19
-
15:17
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
15:01
-
14:59
-
14:59
-
14:54
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
14:38
-
14:24
-
14:14
-
14:13
-
13:47
-
13:46
-
13:40
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:24