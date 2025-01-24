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Винисиус Жуниор отреагировал на слухи о возвращении Неймара в «Сантос»

Винисиус Жуниор отреагировал на слухи о возвращении Неймара в «Сантос»
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о важности экс-форварда «Барселоны» и «ПСЖ» Неймара для Бразилии, а также оценил перспективы его возвращения в «Сантос».

«Для Бразилии важно иметь такого игрока, как Ней, тем более для «Сантоса», который является его домом. Несомненно, он бразильский игрок, который так хорошо играл в Бразилии, а затем смог творить историю за рубежом. Я надеюсь, что он примет взвешенное решение и что он и вся его семья будут счастливы», — сказал Винисиус в интервью Goal.

Экс-форвард сборной Бразилии Неймар перебрался из «Сантоса» в «Барселону» летом 2013 года. Помимо каталонского клуба, Неймар в Европе защищал цвета французского «ПСЖ». В августе 2023 года «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии подписал бразильца за € 95 млн.

За два неполных сезона на Ближнем Востоке Неймар суммарно принял участие в семи матчах во всех турнирах, проведя на поле 428 минут. На его счету один гол и три результативные передачи.

Ранее наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш в интервью заявил, что Неймар не будет включён в заявку команды на весеннюю часть сезона, поскольку больше не может демонстрировать прежний уровень. Сообщалось, что в возвращении Неймара уже этой зимой заинтересован «Сантос».

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