Александр Горшков: у Клаудиньо были постоянные недовольства и желание уйти из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на уход Клаудиньо из санкт-петербургского клуба. Карьеру бразилец продолжит в катарском «Аль-Садде».

«В том настроении, которое в последнее время было у Клаудиньо, его уход не станет потерей. Ведь были постоянные недовольства и желание уйти. Будем надеться, что «Зенит» освежит свои ряды.

Правильная или неправильная нынешняя стратегия «Зенита» зависит от руководства. Если клуб выбрал вектор развития, покупая и продавая бразильцев, значит, она правильная. С точки зрения болельщиков, хотелось бы больший уклон на своих воспитанников», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.