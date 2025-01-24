Шалимов заявил, что вероятный уход Бителло станет потерей для «Динамо»

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Динамо» Бителло, который не прибыл на зимние сборы московского клуба. Бразилец играет за бело-голубых с сентября 2023 года, подписав контракт на пять лет.

«Потеря ли Бителло для «Динамо»? Конечно, потеря. Команда забила наравне с «Зенитом» больше всех в РПЛ, и бразилец много отдавал, он и сам забить может. Примерно понимаю, что случилось с Бителло. Узнал, сколько платят в России, сравнил с тем, что есть у других бразильцев, прежде всего в «Зените», узнал о премиях там. И сделал выводы, что, впрочем, не означает, что нужно действовать так, как он», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Динамо» Москва сыграет с «Ростовом» на выезде.