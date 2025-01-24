«Зенит» показал прощание Клаудиньо с командой. Фото

Пресс-служба «Зенита» опубликовала серию фотографий, на которых запечатлено, как Клаудиньо прощается с командой. Накануне стало известно, что бразильский полузащитник продолжит карьеру в Катаре. Он перешёл в клуб «Аль-Садд».

«Мы не плачем, просто прощание Клаудиньо с командой в глаз попало», — написала пресс-служба «Зенита», прикрепив ряд фотографий, на которых бразилец прощается с командой.

27-летний Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.