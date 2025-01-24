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Лука Тони высказался о нападающих «Милана»

Лука Тони высказался о нападающих «Милана»
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Бывший нападающий «Баварии», «Ювентуса» и сборной Италии Лука Тони высказался по поводу нападающих «Милана».

«Мората — отличный игрок, но он не первый нападающий: «Милану» нужны сантиметры в штрафной, физически сильный нападающий. Абрахам выходит и иногда добивается успеха, но, на мой взгляд, он тоже не является настоящим центральным нападающим. Мората всегда привык играть с партнёром рядом, а в этой миланской команде он оказался единственным нападающим», — приводит слова Тони Milan News.

После 21 сыгранного матча в Серии А «Милан» занимает восьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 47 очков.

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