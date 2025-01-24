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«Спартак» отдал своего молодого игрока в аренду «Тюмени»

«Спартак» отдал своего молодого игрока в аренду «Тюмени»
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Футбольный клуб «Тюмень» на своём официальном сайте объявил о двух пополнениях в составе. Так, в расположение команды прибыли Александр Коротко из владикавказской «Алании» и Иван Пяткин из московского «Спартака».

Коротков полноценно перешёл в «Тюмень» из «Алании». Именно владикавказцам принадлежал контракт игрока, однако последние полтора года он на правах аренды выступал за тульский «Арсенал».

Что касается Пяткина, то он перешёл в «Тюмень» на правах аренды. Контракт Ивана принадлежит «Спартаку», игрок ранее выступал за дубль красно-белых, а последние полтора сезона провёл в аренде в волгоградском «Роторе».

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