«Безумно умный». Тренер «Акрона» Тедеев поделился впечатлениями от начала работы с Дзюбой

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился впечатлениями от начала работы с нападающим команды Артёмом Дзюбой, назвав российского форварда духовным и безумно умным человеком.

«Первый же день, когда он приехал, мы встретились все вместе в клубе, может — кажется, может — нет, но всегда выдают глаза. Ты когда смотришь на человека, то понимаешь, что он, во-первых, умён безумно, он честолюбив и очень, не знаю с какого момента, он очень хорошо относится к своим родителям. И самое главное для меня, что очень важно — это что он хорошо относится к вере. Он духовный парень. И эти темы я тоже подхватил. И, пообщавшись с ним, мы поняли, что что-то в жизни нас ведёт одинаково к чему-то, в плане вот отношения хотя бы человека к человеку.

Артём — это звезда, это человек, с которым мне нет смысла в этом соревноваться. Зачем? Я просто свои амбиции должен в нужный момент спрятать, а в нужный момент их направить так, чтобы эти амбиции ему помогли. А его способности помогали футболистам, не мне. И в этом смысле моя основная цель и задача — ему уделить внимание, то есть учить его играть в футбол нет смысла, он умеет всё, ему только скажи: делай так, делай сяк — он это сделает, потому что спартаковский воспитанник, он прошел всё и вся. И поэтому я ему сразу сказал: «Моя основная цель и задача — подвести тебя психологически, функционально, физически так, чтобы ты мог делать ту работу, которая даст нам результат, ну и плюс ты будешь отвлекать всех защитников в России», — сказал Тедеев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».