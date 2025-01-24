Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем» продлил контракт с 33-летним Крисом Вудом

«Ноттингем» продлил контракт с 33-летним Крисом Вудом
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Ноттингем Форест» объявил о продлении контракта с 33-летним нападающий Крисом Вудом. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Я очень взволнован и счастлив, что переговоры завершены, и с нетерпением жду по крайней мере следующих нескольких лет.

Я увидел амбиции, когда впервые приехал. Когда поговорил с владельцем и его семьёй и увидел, где они хотят быть и где они видят этот клуб, стало ясно: у них большие амбиции и большие мечты. Он поддерживал клуб в течение многих лет, даже до перехода в Премьер-лигу, что фантастично, и команда движется в правильном направлении.

Я с нетерпением жду будущего. У этого клуба большой потенциал для дальнейшего роста и развития, и именно в этом я хочу быть его частью. Не могу достаточно отблагодарить болельщиков, они всегда высказывают своё мнение и всегда поддерживают команду и меня, играть перед ними — одно удовольствие», — приводит слова Вуда официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Вуд принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Фанаты «Ноттингема» протягивали арбитру деньги при просмотре VAR в матче с «Саутгемптоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android