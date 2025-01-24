«Ноттингем» продлил контракт с 33-летним Крисом Вудом

Английский «Ноттингем Форест» объявил о продлении контракта с 33-летним нападающий Крисом Вудом. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Я очень взволнован и счастлив, что переговоры завершены, и с нетерпением жду по крайней мере следующих нескольких лет.

Я увидел амбиции, когда впервые приехал. Когда поговорил с владельцем и его семьёй и увидел, где они хотят быть и где они видят этот клуб, стало ясно: у них большие амбиции и большие мечты. Он поддерживал клуб в течение многих лет, даже до перехода в Премьер-лигу, что фантастично, и команда движется в правильном направлении.

Я с нетерпением жду будущего. У этого клуба большой потенциал для дальнейшего роста и развития, и именно в этом я хочу быть его частью. Не могу достаточно отблагодарить болельщиков, они всегда высказывают своё мнение и всегда поддерживают команду и меня, играть перед ними — одно удовольствие», — приводит слова Вуда официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Вуд принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.