«Зенит» — Иордания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 24 января, состоится товарищеский матч «Зенита» и сборной Иордании по футболу. Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Зенит» — Иордания. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. На зимний перерыв текущего сезона сине-бело-голубые ушли на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.