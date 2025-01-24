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«Зенит» — Иордания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

«Зенит» — Иордания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 24 января, состоится товарищеский матч «Зенита» и сборной Иордании по футболу. Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Зенит» — Иордания. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Иордания
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. На зимний перерыв текущего сезона сине-бело-голубые ушли на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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