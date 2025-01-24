Давид Волк: на меня из «Наполи» приехали посмотреть? Всё возможно

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк отреагировал на информацию об интересе к игрокам команды со стороны итальянского «Наполи».

— Есть к чему стремиться. Раз такие слухи появляются, значит, нужно не снижать требования к себе, работать, и такие клубы, как «Наполи», будут интересоваться нашими футболистами.

— Вдруг на вас приехали посмотреть?

— Всё возможно, посмотрим. Я готов показывать максимум, дальше будет видно, — сказал Волк в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Давид Волк провёл 18 матчей. Также на счету голкипера три игры в Фонбет Кубке России. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-м месте.