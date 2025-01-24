Капитан «Балтики» Осипов: Талалаев вошёл в клуб, словно выбив дверь с ноги

Полузащитник и капитан «Балтики» Александр Осипов высказался о работе главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева. По словам Осипова, российский тренер сразу показал, какие цели ставит перед своими подопечными.

— В чём сильные стороны Талалаева как тренера? Как он мотивировал команду сразу после прихода?

— В первый день сразу была длинная речь. Подробностей раскрывать не буду, но Андрей Викторович вошёл в клуб, словно выбив дверь с ноги. Сразу показал, какие цели ставит перед командой, объяснил, что нужно сделать, чтобы их достичь, как тренироваться. Его сильная сторона — требовательность: если ты захочешь, он выжмет из тебя максимум. Если ты не захочешь, будешь не нужен, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Мелбет Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.