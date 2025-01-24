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Де Росси купил свой родной клуб и спас его от банкротства

Де Росси купил свой родной клуб и спас его от банкротства
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Легендарный итальянский футболист Даниэле Де Росси стал совладельцем клуба «Остиамаре», который выступает в Серии D (четвёртом дивизионе чемпионата Италии), информирует Corriere della Sera.

Согласно сведениям источника, Де Росси спас «Остиамаре» от банкротства. Также он пообещал решить проблему с клубным стадионом — арена не соответствует правилам безопасности для проведения матчей.

Стоит отметить, что «Остиамаре» — это родной клуб Де Росси. Именно в этой команде он начинал свою карьеру, после чего 18 лет провёл в римской «Роме». В составе «волков» он провёл более 600 матчей и стал обладателем нескольких трофеев.

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