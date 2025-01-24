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Cемёнов: неинтересно смотреть на сытых бразильцев «Зенита», которых заставляют бегать

Cемёнов: неинтересно смотреть на сытых бразильцев «Зенита», которых заставляют бегать
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Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов признался, что ему неинтересно наблюдать за бразильцами из «Зенита» — ему больше нравится «Локомотив».

«Видимо, у «Зенита» что-то горит. Чувствуют, что своими силами бороться не получается, ищут выход. Но в условиях такого опала в стране, думаю, не стоит разбрасываться столь огромными деньгами.

«Зенит» видит, что в этом сезоне что-то идёт не так. «Краснодар» и «Спартак» на ходу. Если «Зенит» всё-таки придёт к чемпионству, оно будет самым сложным за последние несколько лет.

Мне больше нравится «Локомотив». Там голодные до футбола русские ребята, которые выкладываются. Не особо интересно смотреть на сытых бразильцев, которых заставляют бегать по полю», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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