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«Ростов» рассматривает Погостнова, Морозова и Чистякова на замену Осипенко или Сако

«Ростов» рассматривает Погостнова, Морозова и Чистякова на замену Осипенко или Сако
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«Ростов» рассматривает подписание Егора Погостнова, Евгения Морозова или Дмитрия Чистякова в случае ухода зимой кого-то из пары Максима Осипенко или Умара Сако. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«К обоим защитникам «Ростова» есть интерес на рынке. Если кто-то из них уйдёт, клуб обратится к этим трём кандидатурам. А в случае игроков «Локомотива» это может привести к обмену кого-то из защитников на Голенкова», — добавил источник «Чемпионата»

Ранее сообщалось, что Сако находится в сфере интересов французских клубов, а Осипенко якобы попал в шорт-лист туринского «Ювентуса».

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