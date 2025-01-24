«Динамо» Махачкала обыграло болгарскую «Славию» в контрольном матче

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Завершился контрольный матч, в котором встречались российское «Динамо» Махачкала и болгарская «Славия» София. Команды играли на стадионе «Экодизайн» в Белеке (Турция). «Динамо» одержало победу со счётом 3:2.

На 35-й минуте счёт открыл защитник «Динамо» Ян Джапо. В концовке первого тайма полузащитник «Славии» Карл Фабьен оформил дубль. На 52-й минуте нападающий «Динамо» Гамид Агаларов с пенальти сравнял счёт. Победу «Динамо» на 80-й минуте принёс полузащитник Кирилл Зинович.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. «Славия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, заработав 23 очка за 19 игр.