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«Он хочет остаться в «Реале». Анчелотти — об интересе к Винисиусу из Саудовской Аравии

«Он хочет остаться в «Реале». Анчелотти — об интересе к Винисиусу из Саудовской Аравии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, поймёт ли он, если крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор примет решение перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Вы должны спросить его [Винисиуса] об этом. Я могу сказать только то, что вижу: счастливого игрока, который творит историю и хочет остаться [в «Реале»]», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что грядущим летом саудовские клубы предпримут попытки приобрести Винисиуса.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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