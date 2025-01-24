Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков: Селихов — сильный и недооценённый вратарь, он сможет ещё пофеерить

Дьяков: Селихов — сильный и недооценённый вратарь, он сможет ещё пофеерить
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался об уходе голкипера Александра Селихова из столичного «Спартака».

«Уход Селихова из «Спартака» — обоюдное решение. Возможно, Александр хочет больше играть, а клуб хочет разгрузить платёжную ведомость. Для меня Селихов — очень сильный вратарь, который недооценён. Когда я заканчивал в «Спартаке-2», его спускали к нам. Я видел, какой он на играх и тренировках, я участвовал в матчах против него. Александр в полном порядке, а 30 лет — это вообще не возраст для вратаря. Он ещё сможет пофеерить, это качественный голкипер», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Понимаю Селихова, а Зобнину — терпения». Титов — об «осколках» чемпионского «Спартака»
Эксклюзив
«Понимаю Селихова, а Зобнину — терпения». Титов — об «осколках» чемпионского «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android