Дьяков: Селихов — сильный и недооценённый вратарь, он сможет ещё пофеерить

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался об уходе голкипера Александра Селихова из столичного «Спартака».

«Уход Селихова из «Спартака» — обоюдное решение. Возможно, Александр хочет больше играть, а клуб хочет разгрузить платёжную ведомость. Для меня Селихов — очень сильный вратарь, который недооценён. Когда я заканчивал в «Спартаке-2», его спускали к нам. Я видел, какой он на играх и тренировках, я участвовал в матчах против него. Александр в полном порядке, а 30 лет — это вообще не возраст для вратаря. Он ещё сможет пофеерить, это качественный голкипер», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.