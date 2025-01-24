Гвардиола рассказал, с какой сложностью он может столкнуться при работе с Хусановым

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об адаптации новичков Витора Рейса, Абдукодира Хусанова и Омара Мармуша в команде.

«Витор [Рейс] молод, у него яркая индивидуальность, но ему нужно время.

Хусанов уже освоился, потому что он играл во французской лиге, имел дело с жёсткими, быстрыми игроками. Но, конечно, он не очень хорошо говорит ни по-английски, ни по-французски. Так что общение будет одной из тех ситуаций, которые нам придётся решать.

Мармуш? Думаю, он быстро адаптируется», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

После 22 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 38 очков и занимает пятое место.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: