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«Легионеры начали обвинять в сговоре». Семшов рассказал о выборах капитана в «Динамо»

«Легионеры начали обвинять в сговоре». Семшов рассказал о выборах капитана в «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов рассказал историю о взаимоотношениях россиян и легионеров в команде бело-голубых.

«Помню, как выбирали капитана «Динамо». Андрей Николаевич Кобелев, который был помощником Юрия Павловича Сёмина, подошёл к опытным российским игрокам и сказал: «Португальцы и бразильцы всё время вместе проводят и проголосуют за своего. Давайте тоже объединитесь, выберите капитана, чтобы навести порядок. Всё-таки у нас российская команда». Ну вот мы с Сергеем Овчинниковым, Дмитрием Парфёновым, Александром Точилиным и Дмитрием Булыкиным сели, перетёрли и выбрали. Конечно же, босса! Выбор был небольшой!

В общем, когда выбрали Овчинникова капитаном «Динамо», легионеры начали возмущаться и обвинять россиян в сговоре. Два часа с лишним спорили. А самое смешное, что в команде ещё и африканцы были, которые в один прекрасный момент через переводчика обратились к Сёмину: «Юрий Павлович, есть бразильско-португальская диаспора, есть русская диаспора, а мы к какой относимся?» (Смеётся.)» — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Игорь Семшов выступал в московском «Динамо» в периоды с 2006 по 2008 и с 2010 по 2013 годы.

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