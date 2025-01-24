Дьяков: остался только Зобнин, который помнит, что такое спартаковский чемпионский дух

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о столичном «Спартаке».

«Можно провести аналогию, что в «Спартаке» 1990-х уже нет ни Титова, ни Аленичева. Время идёт и только кажется, что «Спартак» недавно выиграл чемпионство, а уже прошло восемь лет. За такое время многое меняется: люди не молодеют, происходят трансферы. Остался только один Зобнин, который помнит, что такое спартаковский чемпионский дух. Теперь нужно писать новую историю и заново становиться чемпионом. Сейчас осталось 12 туров, поэтому выигрывай их и становись чемпионом», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.