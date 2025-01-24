Аморим разочарован пассивностью «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке — MEN

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разочарован бездействием клуба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, португальский специалист мог быть не осведомлён о финансовых проблемах «красных дьяволов», когда согласился занять пост их главного тренера в ноябре. Однако источники из стана манкунианцев отрицают это и настаивают, что Амориму были предоставлены полные сведения о финансовых реалиях клуба, а также было сообщено, что прошло время, когда «Манчестер Юнайтед» мог каждое лето тратить более £ 200 млн.

После 22 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 26 очков и занимают 13-е место.

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