«Локомотив» с минимальным счётом уступил чемпиону Южной Кореи в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Локомотив» и южнокорейский «Ульсан Хёндэ». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). «Ульсан Хёндэ» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит южнокорейской командой в концовке встречи, на 89-й минуте.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Ульсан Хёндэ» является победителем чемпионата Южной Кореи сезона-2024.