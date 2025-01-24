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«Барселона» следит за защитником одного из клубов-лидеров АПЛ — Sport.es

«Барселона» следит за защитником одного из клубов-лидеров АПЛ — Sport.es
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«Барселона» проявляет интерес к 22-летнему центральному защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб давно следит за бразильским футболистом. В стане сине-гранатовых рассматривают Мурилло в качестве игрока на будущее. Минувшим летом интерес к защитнику также проявляли «Челси» и «Ювентус». Однако сложность подписания Мурилло заключается в том, что 21 января он продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2029 года.

В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

После 22 туров АПЛ «Ноттингем Форест» набрал 44 очка и занимает третье место.

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