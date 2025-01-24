«Торпедо» отправило полузащитника в аренду в «Ислочь»

20-летний полузащитник московского «Торпедо» Александр Гуз на правах аренды отправился в белорусскую «Ислочь». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до конца 2025 года. Полузащитник ранее уже выступал за белорусский клуб в период с 2021 по 2023 год.

«Александр присоединился к чёрно-белым в январе 2024-го. Провёл в составе «Торпедо» три матча, в которых не отметился результативными действиями. С июля 2024 по январь 2025 года Гуз играл за саратовский «Сокол» на правах аренды. Желаем удачи в «Ислочи»!» — написано в заявлении «Торпедо».