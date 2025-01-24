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Виталий Дьяков: в «Спартаке» есть Довбня, который подстрахует Максименко

Виталий Дьяков: в «Спартаке» есть Довбня, который подстрахует Максименко
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Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о ситуации с голкиперами в столичном «Спартаке» после расторжения контракта с вратарём Александром Селиховым.

«На скамейке должен находиться опытный вратарь. В «Спартаке» есть Довбня, который подстрахует Максименко. Но я не удивлюсь, если новый спортивный директор завезёт какого-то своего запасного вратаря. Однако какой смысл везти из-за границы вратаря на замену? Очевидно, что Максименко — первый номер, но всегда были в запасе ещё опытный и молодой вратари», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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