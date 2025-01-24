Trivela: Бителло вернётся в «Динамо» в ближайшие дни, переговоры о его будущем продолжатся

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Бителло прибудет в расположение бело-голубых в ближайшие дни с целью снизить напряжённость, возникшую после решения футболиста не возвращаться на зимние сборы российской команды. Об этом сообщает Trivela.

По информации источника, несмотря на запланированное возвращение в «Динамо», Бителло по-прежнему испытывает желание перейти из него в другую команду. После прибытия полузащитника в стан бело-голубых продолжатся переговоры о его будущем.

Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе «Ботафого» к Бителло, который сделал несколько предложений «Динамо», однако стороны не смогли договориться об условиях сделки. Подчёркивается, что в Бразилии есть другие клубы, претендующие на 25-летнего игрока.

Действующий контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

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