Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Trivela: Бителло вернётся в «Динамо» в ближайшие дни, переговоры о его будущем продолжатся

Trivela: Бителло вернётся в «Динамо» в ближайшие дни, переговоры о его будущем продолжатся
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Бителло прибудет в расположение бело-голубых в ближайшие дни с целью снизить напряжённость, возникшую после решения футболиста не возвращаться на зимние сборы российской команды. Об этом сообщает Trivela.

По информации источника, несмотря на запланированное возвращение в «Динамо», Бителло по-прежнему испытывает желание перейти из него в другую команду. После прибытия полузащитника в стан бело-голубых продолжатся переговоры о его будущем.

Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе «Ботафого» к Бителло, который сделал несколько предложений «Динамо», однако стороны не смогли договориться об условиях сделки. Подчёркивается, что в Бразилии есть другие клубы, претендующие на 25-летнего игрока.

Действующий контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Бителло Подробнее
Материалы по теме
Шалимов заявил, что вероятный уход Бителло станет потерей для «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android