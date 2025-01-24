«Ростов» опубликовал состав на контрольный матч с узбекистанской «Согдианой»
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Сегодня, 24 января, в контрольном матче встретятся российский «Ростов» и узбекистанская «Согдиана». Команды будут играть в ОАЭ. Начало встречи — в 19:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
0 : 0
Согдиана
Джизак, Узбекистан
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Комаров, Азнауров, Роналдо, Комличенко.
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Согдиана» завершила сезон-2024 чемпионата Узбекистана на третьем месте, отстав от первого «Насафа» на девять очков.
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