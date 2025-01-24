«Ростов» опубликовал состав на контрольный матч с узбекистанской «Согдианой»

Сегодня, 24 января, в контрольном матче встретятся российский «Ростов» и узбекистанская «Согдиана». Команды будут играть в ОАЭ. Начало встречи — в 19:00 мск.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Комаров, Азнауров, Роналдо, Комличенко.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Согдиана» завершила сезон-2024 чемпионата Узбекистана на третьем месте, отстав от первого «Насафа» на девять очков.