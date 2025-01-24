Деменко: уход Клаудиньо — потеря для «Зенита», но в Катаре ему предложили лучшие условия

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался об уходе полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Всё равно считаю, что уход Клаудиньо — потеря для «Зенита». Это очень хороший и индивидуально сильный футболист, который проявлял себя. Конечно, ему в Катаре предоставили очень хорошие условия. В «Зените» были хорошие условия, а там — ещё лучше. Поэтому он захотел поменять обстановку, тем более уже нет мотивации — он трёхкратный чемпион России, который выиграл Кубки и Суперкубки страны», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.