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Деменко: уход Клаудиньо — потеря для «Зенита», но в Катаре ему предложили лучшие условия

Деменко: уход Клаудиньо — потеря для «Зенита», но в Катаре ему предложили лучшие условия
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался об уходе полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Всё равно считаю, что уход Клаудиньо — потеря для «Зенита». Это очень хороший и индивидуально сильный футболист, который проявлял себя. Конечно, ему в Катаре предоставили очень хорошие условия. В «Зените» были хорошие условия, а там — ещё лучше. Поэтому он захотел поменять обстановку, тем более уже нет мотивации — он трёхкратный чемпион России, который выиграл Кубки и Суперкубки страны», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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