Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска защитил критикуемого вратаря Санчеса, упомянув ошибки других игроков «Челси»

Мареска защитил критикуемого вратаря Санчеса, упомянув ошибки других игроков «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска встал на защиту вратаря лондонской команды Роберта Санчеса, критикуемого за ошибки в последних матчах.

«С Робертом всё в порядке. Случиться может всё что угодно. Сколько раз Мой [Кайседо] отдавал неточный пас? Много раз. Сколько раз Нико [Джексон] не забивал гол? Много раз. Сколько раз Нони [Мадуэке] не отдавал передачу? Много раз. Роберт допустил четыре ошибки, это нормально. В этом нет ничего странного. Это наша работа», — сказал Мареска на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Каррагер: с финансовой стороны для «Челси» будет катастрофой пропустить ещё один сезон ЛЧ

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android