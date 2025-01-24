Мареска защитил критикуемого вратаря Санчеса, упомянув ошибки других игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска встал на защиту вратаря лондонской команды Роберта Санчеса, критикуемого за ошибки в последних матчах.

«С Робертом всё в порядке. Случиться может всё что угодно. Сколько раз Мой [Кайседо] отдавал неточный пас? Много раз. Сколько раз Нико [Джексон] не забивал гол? Много раз. Сколько раз Нони [Мадуэке] не отдавал передачу? Много раз. Роберт допустил четыре ошибки, это нормально. В этом нет ничего странного. Это наша работа», — сказал Мареска на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль».

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