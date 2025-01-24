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Анчелотти: на текущий момент Вальверде — самый цельный футболист в мире

Анчелотти: на текущий момент Вальверде — самый цельный футболист в мире
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игровые качества полузащитника Федерико Вальверде.

— Как вы оцениваете сезон Вальверде? Он неприкасаемый футболист в этой команде?
— Очевидно, что он очень, очень важный игрок. Феде может занимать множество позиций, на всех из которых играет идеально: в опорной зоне, с краю. Очень сложно найти такого правого защитника, как он.

Трудно подобрать лучшую позицию для него. Если нам больше нужны качества правого защитника, то Вальверде будет играть там. Если нужен футболист в середине, то будет выходить там. Он никогда ничего не требует, это его добродетель. На текущий момент Феде, безусловно, самый цельный футболист в мире, — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

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