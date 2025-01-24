Дьяков: кто в «Ростове» хороший вратарь? Селихов — достойный вариант для команды

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о вратарской линии «Ростова».

«Кто в «Ростове» хороший вратарь? Сколько вратарей играли за команду в этом сезоне? Три! Если три вратаря сыграли за 18 туров, значит, не все они хорошие голкиперы. Для «Ростова» и Селихова такой переход — это хороший вариант. В этой команде работает тренер сборной России, а также Виталий Кафанов. С Витальевичем любому вратарю будет работать в удовольствие», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент ворота жёлто-синих защищают Рустам Ятимов, Хидает Ханкич, Даниил Одоевский.

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, заработав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо».