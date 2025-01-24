Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу в матче ЛЕ с «Хоффенхаймом»
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Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с немецким «Хоффенхаймом» (3:2).
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Окончен
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Мэддисон – 3' 0:2 Мин – 22' 1:2 Стах – 68' 1:3 Мин – 77' 2:3 Моква – 88'
«В еврокубках нелегко побеждать на выезде. Вчера [22 января] вечером я смотрел Лигу чемпионов. Лишь одна команда смогла победить в гостях. Так что это непросто. Надо отдать должное ребятам — они блестяще сыграли в первом тайме. Во втором мы выглядели немного уставшими, но держались», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.
«Тоттенхэм Хотспур» (14) занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Европы, «Хоффенхайм» (6) располагается на 28-й строчке.
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