«Химки» разгромили сербскую команду «Явор» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Явор» из Иваницы (Сербия). Команды играли на нейтральном стадионе отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Химки» разгромили команду из Сербии со счётом 5:1.
За «Химки» отличились Александр Руденко, Бутта Магомедов, Олег Трофимов, Зелимхан Бакаев (с пенальти), Кирилл Капленко.
После 18 туров РПЛ «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Явор» Иваница после 20 игр сербской Суперлиги возглавляет турнирную таблицу.
31 января «Химки» сыграют с новороссийским «Черноморцем», «СКА-Хабаровск» и владикавказской «Аланией», 5 февраля с махачкалинским «Динамо», 8 февраля с «Женисом» (Казахстан), 14 февраля с «Кайратом» (Казахстан), 18 февраля с «КАМАЗОМ», 22 февраля с «Пари НН».
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