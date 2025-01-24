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Химки — Явор Иваница, результат товарищеского матча, счёт 5:1, 24 января 2025 года

«Химки» разгромили сербскую команду «Явор» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Явор» из Иваницы (Сербия). Команды играли на нейтральном стадионе отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Химки» разгромили команду из Сербии со счётом 5:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
5 : 1
Явор
Иваница, Сербия
1:0 Руденко – 26'     2:0 Магомедов – 43'     2:1     3:1 Трофимов – 61'     4:1 Бакаев – 66'     5:1 Капленко – 88'    

За «Химки» отличились Александр Руденко, Бутта Магомедов, Олег Трофимов, Зелимхан Бакаев (с пенальти), Кирилл Капленко.

После 18 туров РПЛ «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Явор» Иваница после 20 игр сербской Суперлиги возглавляет турнирную таблицу.

31 января «Химки» сыграют с новороссийским «Черноморцем», «СКА-Хабаровск» и владикавказской «Аланией», 5 февраля с махачкалинским «Динамо», 8 февраля с «Женисом» (Казахстан), 14 февраля с «Кайратом» (Казахстан), 18 февраля с «КАМАЗОМ», 22 февраля с «Пари НН».

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