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Винисиус: мы с Родриго делаем всё, чтобы Мбаппе стал лучшим бомбардиром во всех турнирах

Винисиус: мы с Родриго делаем всё, чтобы Мбаппе стал лучшим бомбардиром во всех турнирах
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что он и крайний нападающий Родриго Гоэс готовы помочь форварду Килиану Мбаппе стать лучшим бомбардиром во всех турнирах.

«Мы [Винисиус, Мбаппе и Родриго] — три нападающих, которые обязаны забивать голы, отдавать результативные передачи. Правда в том, что команда очень довольна Килианом.

Начало всегда трудное, но он хорошо адаптировался. Поскольку Килиан — отличный футболист, то забивал много голов даже во время адаптации. Мы с Родриго сделаем всё возможное, чтобы он стал лучшим бомбардиром во всех соревнованиях, потому что он пришёл сюда именно за этим», — приводит слова Винисиуса TNT Sports Brasil.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и тремя результативными передачами.

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