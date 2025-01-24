Деменко: Селихову супер, если «Спартак» заплатил € 700 тысяч за разрыв контракта

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался об уходе из клуба голкипера Александра Селихова.

«Я уверен, что в «Спартаке» не хотели продлевать контракт с Селиховым на тех же условиях. Также у Александра были предложения из Саудовской Аравии, и агент вратаря поднимал эту тему. Селихов обязательно найдёт себе вариант в РПЛ. А у «Спартака» есть Максименко, Довбня, и могут привлечь ещё молодого голкипера. Думаю, что «Спартаку» до конца сезона не надо искать нового вратаря. Этих голкиперов хватит. Но единственный минус — клуб отпустил Селихова бесплатно, а Александру вообще супер, если ему за разрыв заплатили € 700 тысяч. Для вратаря такое развитие событий — самый лучший вариант», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.