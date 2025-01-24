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«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины»

«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины»
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Правый защитник итальянской «Фиорентины» Микаель Кайоде на правах аренды перешёл в английский «Брентфорд». Об этом сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

Действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025 и включает опцию выкупа за € 16 млн.

20-летний защитник выступал за «фиолетовых» с 2020 года. Он провёл за команду 49 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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