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Джеймс Мэддисон отметил усилия 18-летних игроков «Тоттенхэма»

Джеймс Мэддисон отметил усилия 18-летних игроков «Тоттенхэма»
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Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Мэддисон высказался о матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с немецким «Хоффенхаймом» (3:2).

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Окончен
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Мэддисон – 3'     0:2 Мин – 22'     1:2 Стах – 68'     1:3 Мин – 77'     2:3 Моква – 88'    

«Любая победа в еврокубках — серьёзное достижение. Горжусь тем, как мы сражались. У нас два 18-летних парня, которые выкладываются по полной в каждой игре, проводя по 90 минут на поле матч за матчем. Арчи Грей и Лукас Бергвалль — большие молодцы. От них многого требуют. Я сказал им, что горжусь ими. Для них это ценный опыт», — приводит слова Мэддисона официальный сайт УЕФА.

«Тоттенхэм Хотспур» (14) занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Европы, «Хоффенхайм» (6) располагается на 28-й строчке.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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