Джеймс Мэддисон отметил усилия 18-летних игроков «Тоттенхэма»

Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Мэддисон высказался о матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с немецким «Хоффенхаймом» (3:2).

«Любая победа в еврокубках — серьёзное достижение. Горжусь тем, как мы сражались. У нас два 18-летних парня, которые выкладываются по полной в каждой игре, проводя по 90 минут на поле матч за матчем. Арчи Грей и Лукас Бергвалль — большие молодцы. От них многого требуют. Я сказал им, что горжусь ими. Для них это ценный опыт», — приводит слова Мэддисона официальный сайт УЕФА.

«Тоттенхэм Хотспур» (14) занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Европы, «Хоффенхайм» (6) располагается на 28-й строчке.